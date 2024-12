Tiago Teixeira, treinador adjunto do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV, após o empate frente ao Gil Vicente, por 0-0, na 15.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Entrámos bem no jogo. Conseguimos ter muita posse e empurrar o Gil Vicente para a sua área. Conseguimos ter muita bola no meio campo ofensivo, mas não conseguimos desbloquear situações perto da área adversária. Acabámos por não ter muitas oportunidades de golo na primeira parte. Na segunda parte corrigimos algumas coisas. Continuámos sempre com o domínio do jogo, conseguimos criar mais oportunidades de golo, mas infelizmente não conseguimos finalizar.»

[Falta de oportunidades do Sporting] «Também com os centrais a tentar chegar mais perto da área, a criar algumas dinâmicas com essas subidas. Apesar de termos chegado com perigo à baliza adversária não conseguimos concretizar. Tentámos por fora, dentro e com o Conrad mais perto do Viktor, mas infelizmente não resultou. »

[Linha defensiva do Gil Vicente] «Não conseguimos desbloquear situações de um contra um ou de dois contra dois. Foi um jogo menos conseguido apesar de termos criado algumas oportunidades.»

[Sporting pode perder a liderança para o Benfica] «Não vemos isso como uma dificuldade. Cada jogo é um jogo e sabemos que ainda faltam muitas jornadas para disputar. Agora é descansar bem e recuperar jogadores. Depois começar a pensar nesse jogo (com o Benfica).»

[Ausência de lesionados] «São jogadores muito importantes para nós, que tinham sido muito utilizados até agora. Não só nos jogos, mas também nos treinos. São os jogadores que temos e são os jogadores que trouxemos para estes últimos jogos. Vamos tentar recuperar os que estão lesionados para o próximo jogo.»