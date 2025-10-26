*Por Arménio Pereira

O Tondela aproveitou a visita do Sporting para estrear o novo relvado do Estádio João Cardoso. O anterior tinha acumulado problemas desde o início da época, obrigando mesmo a equipa treinada por Ivo Vieira a receber o Famalicão na 2.ª jornada, em Rio Maior.

O campeão nacional e o Tondela partiam para este jogo separados por 14 pontos, o primeiro a três pontos do líder FC Porto e o segundo no penúltimo lugar, com 5 pontos. O Sporting vinha de uma vitória moralizadora a meio da semana para a Liga dos Campeões, frente ao Marselha (2-1), e o Tondela de uma goleada no domingo, imposta ao Vila Real para a Taça de Portugal (5-1).

A história deste jogo podia ter começado com um golo no primeiro minuto de jogo, quando Pedro Gonçalves surgiu sozinho na cara de Bernardo e este fez uma mancha que pode dispensar adjetivos, mas que manteve o nulo no marcador. O sinal mais era do Sporting, que entrou a toda a rotação, e a prova disso é que Geny Catamo, de fora da área, com seis minutos volvidos, obrigou Bernardo a outra grande defesa, desta vez para canto.

Com o Sporting a tricotar o futebol de ataque, Trincão combinou na direita com Fresneda e quando o internacional português recebeu a bola dentro da área, enquadrado com a baliza, atirou muito ao lado. O aviso estava dado porque, dois minutos depois, Pote recuperou uma bola no meio campo, servindo de imediato e desmarcando Suárez, que atirou para o lado mais distante da baliza defendida por Bernardo.

O marcador estava inaugurado, mas o Sporting não tirou o pé do acelerador. O Tondela estava encostado às cordas, as dificuldades eram visíveis, com os jogadores a não saberem lidar muito bem com o caudal ofensivo leonino. Bernardo, atento, evitou mais uma desmarcação de Luís Suárez e tanto Marques como Cícero ficaram a discutir quem tinha tido mais responsabilidades. Pedro Gonçalves (32m) ficou a centímetros do segundo golo de calcanhar e Luis Suárez, sempre ele, num remate à meia volta, dentro da área, teve tudo para fazer o segundo golo da noite da sua conta pessoal.

A realidade do jogo é que a equipa que mais atacava era o Sporting e, só em lampejos muitos esporádicos, é que o Tondela conseguia sair do colete de forças onde estava metido. Quando conseguia respirar, não ligava o jogo e o perigo para a baliza de Rui Silva era nulo. A equipa da casa só conseguiu assustar com relativo perigo (42m) num remate que Rui Silva sacudiu para a frente.

Na segunda parte, o cariz do jogo não se alterou significativamente, com o Sporting a manter o mesmo figurino de jogo que tinha patenteado na etapa inicial. Muita posse de bola dos leões, sempre a ameaçarem de forma constante a baliza de Bernardo, o segundo golo podia ter surgido quase de forma imediata, mas não tardou, com o Luís Suarez a fazer uma rotação deliciosa sobre o central Christian Marques, e quando se preparava para rematar… Bernardo agigantou-se de novo. Este foi um aviso sério para o que aconteceu dois minutos depois (59m), com Pedro Gonçalves a fazer uma excelente finta sobre um adversário à entrada da área e assim fazer o segundo golo do encontro.

Depois do golo, o Tondela passou a respirar melhor, é um facto, embora, isso não significasse maior capacidade para criar perigo. Ainda assim, Medina ainda teve uma boa oportunidade para desfeitear o guarda-redes Rui Silva (70m), mas perdeu demasiado tempo.

Parecia que o Sporting pressentiu o perigo e voltou a carregar na pressão que tinha exercido na maior parte do tempo. Com as entradas de Matheus Reis, Quenda e Alisson, a equipa de Rui Borges deu a machadada final nas aspirações da equipa de Ivo Vieira. Em período de descontos, o jovem internacional português estabeleceu o resultado final depois de uma grande jogada coletiva, entre precisamente os três colegas que entraram: Matheus Reis, Kochorashvili e Alisson.