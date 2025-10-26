*Por Arménio Pereira

A figura: Bernardo Fontes, uma muralha humana

Fez duas mãos cheias de defesas que evitaram uma goleada de maiores dimensões. Três dessas defesas foram quase impossíveis (1, 6 e 57 minutos) e podiam perfeitamente ser traduzidas em golo. Apesar do virtuosismo técnico dos jogadores do Sporting, o guarda-redes do Tondela acabou por ser de forma unânime o melhor em campo.

O momento: a primeira de muitas defesas

No primeiro minuto de jogo, numa das muitas jogadas de ataque da equipa do Sporting, Pedro Gonçalves surgiu na cara de Bernardo. Ora, conhecendo-se a capacidade técnica e de remate do internacional português, o guarda-redes brasileiro fez uma parada notável de agilidade, reflexos, e de muita rapidez a sair dos postes. Esse foi o momento que embalou Bernardo para uma exibição de encher o olho elogiada por todos. Incluindo o treinador do Sporting

Outros destaques:

Gonçalo Inácio

A par de Hjulmand, Trincão e Suárez, foi dos melhores na primeira parte. Nas poucas vezes que o Tondela tentou soltar-se e procurar a baliza contrária, encontrou sempre oposição atenta do jovem central português. Depois, claro, a construir já se sabe que é dos melhores centrais portugueses.

Morten Hjulmand

Podem vir com a conversa que já não tem a cabeça em Alvalade, mas que continua a ser um patrão e craque ao mesmo tempo… que ninguém duvide! Está sempre a dar ordens dentro de campo, recuperando e lançando o ataque como ninguém. Aparece sempre em todo o lado e depois não inventa: o foco é encontrar o melhor colega para partir em busca da baliza contrária.

Francisco Trincão

Esteve em pleno de destaque durante toda a primeira parte e continuou na segunda, enquanto as pilhas duraram. A qualidade técnica e visão periférica do jogo permitiu-lhe construir uma série de jogadas de ataque, que só não deram em golo porque os seus colegas foram perdulários. Mas também ele próprio, como aconteceu aos 16 minutos, em excelente posição dentro da área desperdiçou.

Luís Suarez

Um perigo constante para a baliza de Bernardo Fontes. Marcou o primeiro golo, mas podia ter festejado por outras ocasiões. Tem um faro de golo diferenciado, colocando requinte técnico sempre que põe o pé na bola. Aos 57 minutos teve um pormenor delicioso sobre o central do Tondela, Christian Marques, que só não deu em golo porque Bernardo fez mais uma defesa de grande nível.