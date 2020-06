Wendel está a recuperar de uma lesão no joelho direito e permanece em dúvida para a receção do Sporting ao Paços de Ferreira, agendada para sexta-feira.



No domingo, o médio brasileiro dividiu o seu tempo entre o ginásio e o trabalho específico no relvado, onde foi possível ver a proteção no joelho direito.



Apostado na recuperação, Wendel recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem para os adeptos do Sporting: «Trabalhando duro para voltar o mais rápido possível».