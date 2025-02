A poucas horas do arranque do play-off da Liga dos Campeões, Francisco Trincão promoveu uma entrevista ao jornal espanhol «Relevo» e partilhou alguns momentos vividos no Barcelona e durante o período em que esteve a jogar fora de Portugal.

Um dos episódios mais curiosos aconteceu precisamente ao serviço dos catalães e com Lionel Messi. Questionado sobre a relação com o astro argentino, Trincão revelou que ao início não foi fácil, sobretudo pela forma como os sul-americanos «se beijam» para se cumprimentarem.

«Ao início foi um pouco estranho, porque culturalmente, na Argentina e no Uruguai, eles beijam-se muito para se cumprimentarem e era estranho o Messi cumprimentar-me com um beijo, cada vez que chegava à academia. Claro que depois me habituei, mas nas primeiras semanas foi difícil», referiu.

«No campo, o Messi era muito calmo. Dava mais o exemplo do que aquilo que falava connosco, ajudava-nos em campo, para onde devíamos ir e o que fazer. Ele dizia-nos algo e nós aceitávamos porque o que ele dizia era verdade», acrescentou.