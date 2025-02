A realizar a terceira temporada ao serviço do Sporting, Francisco Trincão diz não pensar no futuro e garante que os objetivos para o que resta da temporada é conquistar a Liga e a Taça de Portugal.

Com oito golos e 11 assistências até o momento, o internacional português admite que apenas com uma maior consistência vai conseguir encontrar «a melhor versão» de si mesmo.

«Objetivos? Neste momento é ser campeão nacional e ganhar a Taça de Portugal. Para mim seria incrível, é o meu objetivo. Não penso muito no futuro, tenho de encontrar a melhor versão de mim mesmo, acho que ainda não chegou. Se continuar assim, com esta consistência, tenho a certeza de que estarei melhor daqui a dois anos», afirmou, em declarações ao jornal espanhol «Relevo».

«É muito difícil me definir, acho que é mais fácil as outras pessoas fazerem-no do que eu falar de mim mesmo. Diria que sou humilde, muito grato pelo que tenho e muito trabalhador», acrescentou.

Trincão recordou ainda a passagem por Inglaterra, quando esteve cedido por empréstimo ao Wolverhampton, proveniente do Barcelona. Além da forma como o futebol é vivido no país, o avançado garante que a grande diferença está nos ordenados dos jogadores.

«O melhor em Inglaterra são os estádios, as pessoas e a forma como o futebol é vivido. Além disso, ganhamos mais do que em Portugal e em Espanha, essa é a grande diferença. Naquela época (Wolverhampton) éramos mais ou menos onze portugueses, a contar com os treinadores, e a vida fora do futebol era tranquila», referiu.