Fernando Varela, jogador do Casa Pia, na flash interview à Sport Tv1, após a derrota por 8-0 na visita ao Sporting, na 19.ª jornada da Liga:

«[O que é que falhou?] Uma entrada muito forte do Sporting. A estratégia era tentar manter a baliza a zero o máximo de tempo possível. Não conseguimos. O Sporting está numa onda muito favorável, com os jogadores muito confiantes e depois sobressaiu a qualidade deles. Não conseguimos fechar os espaços, ser pressionantes, fazer faltas… Foi uma noite daquelas que ninguém quer passar, mas, infelizmente, o Casa Pia passou. Cada jogador, agora, tem de refletir, saber que não dignificámos a instituição Casa Pia e dar uma resposta no próximo jogo, porque esta não é a nossa equipa.»

«[Vieram jogar para o empate? A estratégia correu mal?] Nenhuma equipa entra para o empate. Entrámos para disputar o jogo. Não vale a pena falar da estratégia do treinador nem de nenhum jogador, é o coletivo. Quando perdemos, perdemos todos. Não dignificámos a camisola e o clube. A partir de amanhã, é levantar a cabeça. Somos jogadores do futebol, o futebol é isto. Temos de saber perder. Amanhã temos de trabalhar porque temos muito caminho para a frente e, se queremos melhorar, temos de estar todos juntos.»