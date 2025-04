Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sport TV após o triunfo por 3-1 perante o Moreirense:

[Análise da partida]

«Foi um jogo que ganho com todo o mérito, com muita qualidade, com toda a entrega, com todo o espírito de vitória. Deixa-me, mais do que estar aqui em alto com os jogadores, que enalteço todos os jogos, independentemente de tudo, dedicar esta vitória também aos nossos adeptos, que foram fantásticos e incríveis, desde a saída da Academia até aqui à entrada do estádio. Pedir-lhes que continuem a acreditar, que se façam comparecer como sempre o fizeram. É indescritível aquilo que, pelo menos eu sinto, eu não posso falar pelos jogadores, mas por o que eu sinto, é indescritível. Por isso, que acreditem, que estamos juntos sempre até o fim. E dedicar também ao meu pai, que felizmente hoje estava aqui presente, foi a primeira vez que veio ver o jogo a Alvalade, e deixou-me bastante feliz.»

[Claques deixaram a mensagem «Leões é a hora do campeão», subscreve esta mensagem?]

«Sim, subscrevo, porque a ambição deles, o querer deles é exatamente igual ao nosso. O acreditar deles tem sido igual ao nosso desde sempre, não digo só hoje, foi sempre em todos os jogos, independentemente dos resultados. Eles estiveram sempre connosco, mesmo fora de portas, fizeram-se sempre comparecer, fizeram-nos sentir sempre em casa, e isso tem sido muito importante para aquilo que tem sido a caminhada, será muito importante para aquilo que será o desfecho final do campeonato.»

[Entrada agressiva no jogo?]

«Sim, tem sido uma imagem da equipa, mesmo fora de casa, mas principalmente em Alvalade tem sido uma imagem da nossa equipa. Temos entrado muito bem, hoje conseguimos ser mais consistentes durante mais tempo, andámos 40 minutos sobre o Moreirense, poderíamos ter feito mais golos, tivemos oportunidades claras para o fazer, caímos ali nos últimos cinco, 10 minutos, talvez um bocadinho em termos físicos, porque as nossas reações durante 35 minutos foram muito boas. Não deixámos o Moreirense acreditar. Uma segunda parte onde depois fizemos o 3-0, deixámos o Moreirense acreditar um bocadinho que o 3-1 faz parte também, mas depois controlámos o jogo, mesmo com um ritmo um pouco mais baixo do que na primeira parte, controlámos o jogo, poderíamos ter feito mais golos. O Moreirense tem outro cruzamento a seguir ao golo, é o único lance que me lembro do perigo do adversário, por isso é um jogo, uma vitória mais do que justa, feliz por tudo que eles foram capazes.»

[Quem tem Gyökeres fica sempre mais perto da vitória?]

«Quem tem a equipa que eu tenho, o grupo que eu tenho, é fantástico, é incrível, todos os jogadores são importantes, o Viktor é importante por toda a sua qualidade individual, mas sem a equipa não conseguiria fazer golos, por isso, feliz por ele, porque é um jogador competitivo acima da média, por toda a sua qualidade, por tudo aquilo que dá a equipa, por toda a entrega que dá a equipa também, mas feliz por acima de tudo, por a resposta de todo o grupo, de todos os jogadores. A malta que entrou, entrou muito bem, ligada no jogo, ligada a querer manter o ritmo, a manter a patente alta da equipa, por isso feliz pela equipa que eu lidero, que é incrível.»

[Sexta jornada consecutiva a sofrer golos]

«Faz parte, assino já por baixo, se ganharmos os outros a seguir todos 3-1 ou 2-1, não me chateia nada isso, claro que não gostamos, mas faz parte, o adversário também tem a sua qualidade, em alguns momentos vai expor-nos a problemas, e vão-se sobrepor a nós em algum pormenor, claro que não queríamos sofrer golos, mas ganhámos e é isso que importa.»

[Amanhã vai voltar a ser do V. Guimarães desde pequenino?]

«Não, amanhã sou do Sporting, e vou descansar e ligar já no jogo de terça-feira para a Taça de Portugal.»