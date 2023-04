A FIGURA: Pedro Gonçalves

O jogo foi parco em genialidade. Não houve inspiração, de parte a parte, acabando o encontro por se definir em detalhes. Um dos detalhes principais foi Pote quem o rubricou, marcando o golo que encaminhou o triunfo. Remate certeiro que não precisou de muita força para sair junto ao poste, fora do alcance de um Celton Biai que aparentou não estar à espera do remate. O vigésimo golo da temporada deu os três pontos aos leões.

O MOMENTO: golo do Sporting (47’)

Lance ofensivo do Sporting, a defensiva da equipa da casa foi lesta a tirar o esférico do seu setor mais recuado e permitiu que os leões ficassem várias vezes com a bola em duelos divididos. Num desses momentos Pote atirou de primeira, o remate não saiu forte, mas sai colocado, apanhando Celton Biai desprevenido. O guarda-redes não se fez ao lance, vendo a bola entrar junto à rede lateral para definir o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Johnston

Uma das novidades do onze do Vitória, o extremo escocês tentou dar fantasia a um jogo carrancudo. Traçou vários lances individuais, ficando na memória a forma como se livrou de Nuno Santos no golo anulado a André Silva.

Nuno Santos

Foi dos elementos mais competentes do Sporting, definindo bem praticamente todos os lances. Deu amplitude ao jogo leonino, esticou em profundidade quando assim teve que ser e traçou vários cruzamentos perigosos.

Morita

Jogo completo do nipónico, sem dar nas vistas, mas demonstrando competência. Cresceu na segunda parte, no melhor período do Sporting, ajudando a definir vários lances ofensivos da equipa leonina.

Mikel e Bamba

Regressaram após lesão e notou-se a diferença no setor mais recuado do Vitória, juntamente com Tounkara. Não foi pelo setor mais recuado que o Vitória perdeu o jogo, com a dupla a acrescentar capacidade à equipa.