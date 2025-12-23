A FIGURA: Ioannidis

Um golo e uma assistência na folha de serviço do grego, a principal novidade dos leões em Guimarães. Faz o passe para o primeiro golo dos leões e com um cabeceamento de rompante ampliou a vantagem, ainda na primeira metade. Prestação a premiar a aposta de Rui Borges, que pela primeira vez apostou em Ioannidis ao lado de Suárez.

O MOMENTO: o terceiro golo dos leões (63’)

Numa fase em que o jogo estava vivo, com o Sporting a passar por dificuldades, numa bola parada os leões seguraram-se no encontro. Livre de Maxi Araújo, a não sair bem, acabando por praticamente sair para a linha de fundo. Valeu a crença de Suaréz, a insistir para manter a bola jogável, acabando premiado. Mal na fotografia, Castillo aborda mal o lance e acaba por desviar para a sua própria baliza. Golo determinante para o festejo do leão.

OUTROS DESTAQUES

Trincão

Valor acrescentado no ataque dos leões, o extremo internacional do Sporting ajudou a mexer com o jogo. Não deslumbrou, mas conseguiu fazer a diferença. Abriu o ativo pouco depois da meia hora.

Telmo Arcanjo

Lançado ao intervalo por Luís Pinto, o extremo deu uma nova vida ao Vitória de Guimarães. Muito interventivo no lado direito, marcou o golo dos vimaranenses e liderou vários lances ofensivos colocando muitas bolas na área.

Gonçalo Nogueira

Num embate em que o meio campo do Vitória não conseguiu equilibrar forças, o médio acabou por sobressair com a sua capacidade luta. Ganhou várias bolas e saiu por diversas ocasiões a jogar com critério.

Suárez

Lutou muito no ataque do Sporting, como é seu timbre, e está ligado aos dois golos do Sporting na segunda metade. Marca um golo, ainda que a meias com Castillo, sendo dele o remate violento que permitiu a recarga para o quarto golo.