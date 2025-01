A FIGURA: Gyokeres

Início de ano de rotação máxima do avançado sueco do Sporting com um hat-trick no D. Afonso Henriques. O avançado pôs em campo a sua potência, batendo por três vezes Bruno Varela para chegar à impressionante marca de três dezenas de golos com a camisola dos leões esta temporada. Escapou duas vezes aos defesas contrários em velocidade para os primeiros golos e finalizou à ponta de lança no terceiro. Acabou anulado pela reação do Vitória.

O MOMENTO: quarto golo do Sporting (90+6’)

Jogo eletrizante resolvido fora de horas por Francisco Trincão. Num lance de insistência, em que o Sporting forçava o golo – mais com o coração do que com a cabeça – a bola cai em Trincão. O jogador enquadra-se com a baliza e remata em arco para assinar o empate final numa boa execução.

NEGATIVO: lesão de Gustavo Silva

O avançado do Vitória teve de ser substituído ainda antes do intervalo, ao minuto 43, depois de ficar agarrado à coxa quando corria numa disputa de bola. A referência ofensiva atirou-se de imediato para o relvado a pedir assistência, saindo do terreno de jogo em maca.

OUTROS DESTAQUES

Kaio César

O jogador mais regular do ataque do Vitória, mantendo a bitola ao longo do jogo com vários rasgos a criar perigo. Aponta o golo que relança o jogo com um remate de pé esquerdo, sendo um dos impulsionadores da reação do Vitória.

Trincão

A qualidade do extremo canhoto resgatou o empate. Tentou alguns rasgos, apesar de não ter tido um jogo brilhante, acabando por marcar num dos últimos lances do encontro.

Alberto Costa

Com os holofotes em cima de si, o lateral deu mais uma amostra do seu valor ao realizar um jogo de extrema competência. Praticamente sem dar margem aos adversários na manobra defensiva, incorporou várias vezes o ataque com qualidade.

Geovany Quenda

Não deu tanto nas vistas como o seu oponente direto, mas teve eficácia ao assinar duas assistências para golo. Incisivo a lançar a velocidade de Gyokeres nas costas da defesa vimaranense.

Telmo Arcanjo

Entrada destemida no jogo com participação nos três golos do Vitória na reta final. Concentrado, o extremo cabo-verdiano foi decisivo para o recuperar da equipa de Daniel Sousa.