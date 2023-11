Tonel espera um Benfica agressivo mas menos confiante na receção de domingo (20h30) ao Sporting, após a quarta derrota na fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Quando se fala de um clube grande, normalmente há uma reação forte no jogo a seguir. Agora, o impacto vai ter de ser muito bem trabalhado por Roger Schmidt e pela estrutura do Benfica, porque foram 30 minutos [iniciais] horríveis, que hipotecaram por completo o resto da partida. Vamos ver o que acontecerá frente ao Sporting, mas era sempre melhor vencer com uma boa exibição antes de um duelo destes. Não tendo sido assim, acredito que vai ser um Benfica mais resiliente e agressivo, mas com menos confiança», disse o antigo defesa-central, em declarações à Agência Lusa.

O ex-jogador destacou, por outro lado, a regularidade do Sporting: «Onde está a diferença? Na regularidade e na forma como se encaram os jogos. Muitas vezes, não conseguir vencer aqueles encontros menos difíceis a priori e nas quais se é claramente favorito, como foi o caso de 2022/23, faz quebrar os índices de confiança da equipa. O Sporting não tem facilitado este ano, encara todos os adversários com grande seriedade e respeito e, pelo menos até agora, as coisas têm corrido bem.»

«No ano passado, o Sporting ficou muito cedo arredado e em janeiro já estava a muitos pontos do primeiro [lugar]. Parece-me que agora teremos três equipas a lutar até ao final. Digo três, porque acho que é mais difícil o Sporting de Braga lutar pelo título», concluiu Tonel.