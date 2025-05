O site especializado em transferências,Transfermarkt, atualizou os seus valores de mercado da Liga, nesta sexta-feira e há um nome em grande destaque, Rodrigo Mora.

No capítulo das maiores valorizações, o jovem jogador do FC Porto foi o que mais cresceu e tem agora um valor de mercado de 40 milhões de euros, o dobro do que tinha na última atualização. Destaque também para Carreras e Pavlidis, ambos com uma valorização de sete milhões de euros, sendo que o lateral espanhol tem agora um valor de mercado de 35 milhões, os mesmos do avançado grego do Benfica.

Já no parâmetro das desvalorizações, o nome mais sonante é o de Alan Varela, que esta quinta-feira renovou oficialmente com o FC Porto. O médio argentino tem agora um valor de mercado de 32 milhões de euros, três milhões a menos do que a última atualização. Pepê e Amdouni também tiveram uma quebra idêntica ao avançado brasileiro, numa lista que conta ainda com nomes como Morita, Arthur Cabral ou Tiago Djaló (todos com dois milhões de euros de quebra no valor de mercado).

Sem surpresas, Viktor Gyökeres mantém-se como o jogador mais valioso do nosso campeonato (75 milhões de euros), com Samu e Hjulmand logo atrás (50 milhões de euros).

Maiores valorizações:

1. Rodrigo Mora: +20M (20M-40M)

2. Álvaro Carreras: +7M (28M-35M)

3. Vangelis Pavlidis: +7M (28M-35M)

4. Morten Hjulmand: +5M (45M-50M)

5. Ousmane Diomande: +5M (40M-45M)

6. Francisco Trincão: +5M (30M-35M)

7. Francisco Moura: +5M (10M-15M)

8. Zeno Debast: +4M (26M-30M)

9. Eduardo Quaresma: +4M (14M-18M)

10. Anatoliy Trubin: +3M (25M-28M)

11. Maxi Araújo: +3M (14M-17M)

12. Gustavo Sá: +3M (13M-16M)

13. Lukáš Horníček: +3M (3M-6M)

Maiores desvalorizações:

1. Alan Varela: -3M (35M-32M)

2. Pepê: -3M (25M-22M)

3. Amdouni: -3M (15M-12M)

4. Morita: -2M (15M-13M)

5. Otávio: -2M (12M-10M)

6. Bah: -2M (12M-10M)

7. Arthur Cabral: -2M (12M-10M)

8. Tiago Djaló: -2M (10M-8M)



Jogadores mais valiosos depois da atualização:

1. Gyokeres: 75M

2. Samu: 50M

3. Hjulmand: 50M

4. Quenda: 45M

5. Diomande: 45M

6. Gonçalo Inácio: 45M

7. Rodrigo Mora: 40M

8. Diogo Costa: 40M

9. Carreras: 35M

10. Trincão: 35M

11. Pavlidis: 35M