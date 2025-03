O site especializado em transferências Transfermarkt atualizou os seus valores de mercado da Liga portuguesa, nesta segunda-feira.

No capítulo das maiores valorizações, surgem nove jogadores dos três 'grandes' e um do Sp. Braga. Geovany Quenda, jovem jogador do Sporting já com transferência acertada para o Chelsea, valorizou mais 15 milhões e atingiu os 45.

Depois, Álvaro Carreras, do Benfica, valorizou dez milhões de euros, sendo cotado em 28 milhões de euros. Rodrigo Mora, jovem atleta do FC Porto, também viu a sua valorização ser aumentada em dez milhões, para 20.

Já no que toca a desvalorizações, é António Silva, do Benfica, que mais perde cotação (seis milhões de euros). A seguir, João Mário perde quatro milhões e Kerem Aktürkoglu três milhões.

Viktor Gyökeres continua a ser, de longe, o jogador mais valioso da Liga portuguesa. Tem uma cotação de 75 milhões de euros, com Samu (FC Porto) em segundo, com 50 milhões de euros, e Quenda em terceiro, com 45 milhões.

Maiores valorizações:

1. Geovany Quenda: +15M (30M-45M)

2. Álvaro Carreras: +10M (18M-28M)

3. Rodrigo Mora: +10M (10M-20M)

4. Manu Silva: +7M (3M-10M)

5. Conrad Harder: +6M (18M-24M)

6. Vangelis Pavlidis: +5M (23M-28M)

7. Roger Fernandes: +5M (15M-20M)

8. Andreas Schjelderup: +5M (10M-15M)

9. Tomás Araújo: +4M (28M-32M)

10. João Simões: +3,5M (2,5M-6M)

Maiores desvalorizações:

1. António Silva: -6M (38M-32M)

2. João Mário: -4M (14M-10M)

3. Aktürkoglu: -3M (25M-22M)

4. Diogo Costa: -2M (40M-38M)

5. Pedro Gonçalves: -2M (32M-30M)

6. Pepê: -2M (27M-25M)

7. Alexander Bah: -2M (14M-12M)

8. Daniel Bragança: -2M (14M-12M)

9. Tiago Djaló:-2M (12M-10M)

10. Nuno Santos: -2M (11M-9M)

11. Gianluca Prestianni: -2M (10M-8M)

12. Jeremiah St. Juste: -2M (8M-6M)

Jogadores mais valiosos após a atualização:

1. Viktor Gyökeres: 75M

2. Samu: 50M

3. Geovany Quenda: 45M

4. Gonçalo Inácio: 45M

5. Morten Hjulmand: 45M

6. Ousmane Diomande: 40M

7. Diogo Costa: 38M

8. Alan Varela: 35M

9. António Silva: 32M

10. Tomás Araújo: 32M