Ruben Amorim estreou os dois últimos reforços de janeiro do Sporting na visita a Vila do Conde. Bellerín e Diomande jogaram os minutos finais da partida contra o Rio Ave e no final, o treinador explicou o motivo para estes terem entrado.



«Há jogadores que se adaptam melhor do que outros. Depois de passar alguns dias com eles, percebe-se a personalidade que têm. O nosso projeto é mesmo assim, não podemos demorar muito tempo. Tinha o Diomande e o Neto no banco, mas o Diomande é mais rápido. O Hernâni tinha entrado e o Diomande também é forte nos duelos e tem capacidade para ter bola. Não foi prova de nada, entrou por necessidade. Quero que joguem e que se apresentem já porque vamos precisar de todos», esclareceu, na sala de imprensa dos Arcos.



Amorim frisou ainda que não substituiu Nuno Santos por Arthur, no arranque da segunda parte, para que o esquerdino não visse cartão amarelo e perdesse o Clássico contra o FC Porto.



«O Nuno Santos saiu porque queríamos coisas diferentes. Queríamos ter capacidade para tirar adversários da frente. Não foi por causa do cartão amarelo. Eles agora têm dois dias em que podem trabalhar à vontade, ainda há espaço a sério para lutarem pelo lugar. O Nuno Santos não tem lugar garantido [contra o FC Porto]. Vão ter de andar uns contra os outros para ver quem joga contra o FC Porto», sublinhou.