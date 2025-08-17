Vasco Seabra, em declarações aos jornalistas, após a goleada sofrida diante do Sporting, por 6-0:

[O que se diz à equipa após uma goleada deste género?]

«É uma derrota que vale três pontos. Eu sei que é um chavão, mas é a realidade. Penso que até ao 2-0 estávamos a competir no jogo, mas com a expulsão fica desbloqueado e é difícil. A nossa equipa podia ter sido mais agressiva num ou outro momento. Não fizemos tudo mal no jogo, tivemos coisas muito boas e menos boas. Acabamos a segunda jornada com três pontos, com três golos marcados e sete sofridos. Olhamos com muita confiança para o plantel e confiamos muito no processo. É momento de sofrer, lamber feridas e preparar o Rio Ave, o jogo mais importante de todos.»

[Concorda com a expulsão de Nandín, devido à grande penalidade?]

«Ainda não tive tempo para ver a repetição, mas de campo compreendo que seja penálti. Agora, a expulsão parece-me demasiado violento, lá está, para o que me pareceu a olho nu. Tivemos de lidar com o jogo dessa forma e seguir em frente.»

[Opinião sobre os horários dos jogos da Liga]

«Só tenho a dizer que concordo com a opinião dos meus colegas. Acho que os jogos têm de ser a horas que os jogadores consigam competir ao mais alto nível, mas não quero falar sobre isso depois deste jogo.»