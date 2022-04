Nelson Veríssimo considera que o título estará entregue ao FC Porto, depois o Benfica ter vencido o Sporting em Alvalade. Em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após o dérbi entre o Sporting e o Benfica, Veríssimo elogiou a exibição dos seus jogadores.

«Quero começar por dar os parabéns aos jogadores pela forma como jogaram aqui. Sabíamos que tínhamos uma tarefa difícil contra uma boa equipa. Vínhamos de um bom jogo com o Liverpool e os jogadores entenderam o que tínhamos de fazer contra um adversário com uma ideia muito vincada e difícil de contrariar.

A estratégia definida era perceber as dinâmicas do adversário, que tem um ataque à profundidade muito forte, muda rapidamente o corredor e joga com muita largura. Tínhamos de contrariar isso e tivemos de baixar o bloco defensivo para não dar espaço nas costas. Mesmo assim o Sporting criou-nos perigo, nós também tivemos oportunidades.

Foi um bom espetáculo, com duas equipas a criar oportunidades. Fica a imagem de duas equipas a procurar ganhar o jogo. Nós com uma estratégia, o Sporting com a deles.

[luta pelo segundo lugar está reaberta?]

«Encurtámos distâncias e temos quatro jogos. Objetivo era ganhar as cinco finais que temos. Estamos a fazer o nosso caminho. Eu tento ver o copo meio cheio.

[título estará entregue ao FC Porto?]

«Quem está na frente tem uma vantagem confortável, é líder há bastante tempo, com uma regularidade muito grande. Ainda não está decidido matematicamente, mas em condições normais o título estará definido.»