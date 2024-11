Perante todas as dúvidas face à reação dos adeptos na entrada de Ruben Amorim no relvado, ficaram dissipadas rapidamente, já que o técnico foi recebido com um enorme aplauso.

Recorde-se que Amorim está de saída para o Manchester United, depois do clube inglês ter oficializado a sua contratação, esta sexta-feira. Ainda assim, o técnico irá manter-se no banco de suplentes dos leões até à deslocação ao terreno do Sp. Braga. Pelo meio, tem ainda o jogo com o Man. City, a contar para a Liga dos Campeões.

Veja aqui o momento em que Ruben Amorim é aplaudido pelos adeptos: