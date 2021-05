As forças de segurança e os adeptos do Sporting envolveram-se em confrontos no exterior do Estádio José Alvalade, por altura do intervalo do jogo com o Boavista, que pode dar o título à equipa leonina.

Nesse momento, um grupo de elementos das forças policiais avançou para a zona onde foi instalado um ecrã gigante num camião, onde estavam concentrados milhares de adeptos a acompanhar o jogo.

Essa ação dispersou a multidão, mas vários adeptos reagiram com o arremesso de objetos para os agentes, que a dada altura tiveram de recuar, mas que depois voltaram a avançar, quando receberam reforços.

Estes confrontos motivaram feridos, alguns dos quais foram transportados de ambulância.

Um jornalista da TVI foi atingido por uma bala de borracha, conforme relata num dos vídeos associados ao artigo.