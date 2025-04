Logo após o apito final no Santa Clara-Sporting, jogo da 29.ª jornada da Liga ganho pelos leões (0-1), gerou-se uma grande confusão no relvado do Estádio de São Miguel.

Tudo começou entre Luís Rocha e Conrad Harder, jogadores que acabariam expulsos poucos minutos depois, assim como Tiago Aguiar (adjunto do Sporting) e João Sobral (assessor de imprensa do Santa Clara).

Veja o momento: