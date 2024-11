Com três golos na conta pessoal, Viktor Gyökeres quis fazer algo que ainda não tinha feito com a camisola do Sporting e apontou assim o primeiro «poker» ao serviço dos leões.

Lançado na profundidade, como em tantas outras jogadas, o internacional sueco sentou um adversário e rematou cruzado, sem qualquer hipótese para o guardião do Estrela da Amadora.

Veja aqui o quarto golo de Gyökeres frente ao Estrela: