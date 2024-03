O Sporting não demorou muito para inaugurar o marcador no jogo da jornada 24 da Liga frente ao Farense, em Alvalade.

Aos 11 minutos, Edwards fugiu pela direita e tentou servir um companheiro de equipa no centro da área, mas um defesa do Farense acabou por cortar. Contudo, a bola sobrou para Daniel Bragança, que no regresso à titularidade, marcou, num remate forte e sem qualquer hipótese para o guarda-redes.