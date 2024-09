O Sporting fechou as contas da vitória por 3-0 ante o Estoril com um golo de Daniel Bragança, no primeiro de três minutos de compensação, no duelo inaugural da 7.ª jornada da I Liga.

O médio começou e acabou a jogada, com um remate forte de pé esquerdo, fora da área, após passe de Francisco Trincão.

O golo de Daniel Bragança: