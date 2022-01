Daniel Bragança foi um espectador atento do Estoril-FC Porto (2-3), jogo que permitiu aos dragões isolarem-se na liderança na Liga, face ao desaire do Sporting frente ao Santa Clara.

Através das redes sociais, o médio leonino vibrou com o golo de André Franco, o segundo do Estoril na primeira parte. Os dois jogadores foram companheiros de equipa nas camadas jovens do Sporting.



«Bora lá Andrezinho. Por favor, pelo teu sportinguismo, por favor», atirou Daniel Bragança, antes de gritar o golo.



André Franco fez o 2-0 na cobrança de uma grande penalidade. Porém, o FC Porto marcou por três vezes na etapa complementar do encontro e deu a volta ao resultado.