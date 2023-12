O Clássico de Alvalade da décima quarta jornada da Primeira Liga terminou com a vitória do Sporting por 2-0 e os ânimos aqueceram mal soou o apito final do árbitro.

Após o fim do encontro, Sérgio Conceição desentendeu-se com Hugo Viana. O treinador do FC Porto e o diretor-desportivo do Sporting tiveram uma discussão acesa e foram separados por alguns elementos das duas equipas.

Depois deste desentendimento, Sérgio Conceição dirigiu-se ao árbitro do encontro, Nuno Almeida. O técnico dos azuis e brancos pediu algumas satisfações ao juíz da partida, que deixou o Sporting de novo na liderança isolada do campeonato.

O FC Porto continua no terceiro lugar da liga e no final do encontro toda a equipa dirigiu-se a uma das bancadas do Estádio de Alvalade para agradecer o apoio dos adeptos azuis e brancos.