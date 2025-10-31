Liga
VÍDEO: Fresneda lesiona-se no tornozelo e deixa o relvado em lágrimas
Jogador do Sporting abandonou o jogo com o Alverca visivelmente abalado
Iván Fresneda, defesa do Sporting, lesionou-se ainda antes de se terem completado os primeiros dez minutos do jogo com o Alverca, que abre a 10.ª jornada da Liga, e deixou o relvado em lágrimas.
O espanhol magoou-se no tornozelo direito num lance com Cedric Nuozzi, quando tentava um cruzamento para a área dos ribatejanos.
Pouco depois, cedeu o seu lugar ao grego Georgios Vagiannidis.
Veja o momento:
Fresneda saiu lesionado bem cedo no jogo 😥#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalbetclic #SportingCP #FCAlverca pic.twitter.com/sIgiltCHN6— sport tv (@sporttvportugal) October 31, 2025
