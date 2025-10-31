Iván Fresneda, defesa do Sporting, lesionou-se ainda antes de se terem completado os primeiros dez minutos do jogo com o Alverca, que abre a 10.ª jornada da Liga, e deixou o relvado em lágrimas.

O espanhol magoou-se no tornozelo direito num lance com Cedric Nuozzi, quando tentava um cruzamento para a área dos ribatejanos.

Pouco depois, cedeu o seu lugar ao grego Georgios Vagiannidis.

Veja o momento: