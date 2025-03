Praticamente em cima do minuto 45, o Sporting ampliou a vantagem no marcador e pelo suspeito do costume.

Após mais um grande passe de Debast, o inevitável Gyökeres passou por dois adversários e finalizou de pé direito para o fundo da baliza. Com este golo, o sueco atingiu algo importante, ao marcar a todas as equipas na Liga, esta temporada.

Veja aqui o vídeo do golo de Gyökeres: