Praticamente em cima do minuto 45, um lance dentro da área do Estrela da Amadora deu em mais um golo para o Sporting.

Em cima da linha de baliza, Leonel Bucca tocou com o braço na bola e começou por ver o cartão vermelho direto. Só que após rever as imagens no monitor, o árbitro reverteu a decisão e decidiu ficar-se pelo amarelo. Da marca dos onze metros, Gyökeres chegou ao «hat-trick» e aos 23 golos na temporada.

Veja aqui o golo de Gyökeres de grande penalidade: