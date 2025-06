Não é a confirmação de uma transferência, mas também é oficial: Morten Hjulmand juntou-se ao clube dos casados, após «dar o nó» com a mulher, Emilie Sofie Nissen.

Através das redes sociais, familiares e amigos de ambos partilharam fotografias e vídeos da cerimónia oficial, que aconteceu em Copenhaga, na Dinamarca, inclusive do momento em que o capitão do Sporting subiu com a mulher ao altar.

Os dois já tinham celebrado o casamento no ano passado, mas numa cerimónia privada, apenas para os pais e irmãos.

