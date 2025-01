Este sábado, Rui Silva, o mais recente reforço do Sporting, assumiu a titularidade no jogo em casa do Rio Ave, da 18.ª jornada da Liga, e recebeu apoio dos colegas guarda-redes antes da estreia com a camisola do Sporting.

Nos momentos de aquecimento, Franco Israel e Kovacevic trocaram algumas palavras de força, cumprimentos e abraços com o português.

Rui Silva chegou proveniente do Betis e assinou contrato até a 2028.

O Sporting visita este sábado o terreno do Rio Ave. A bola rola às 18h e pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.

Ora veja: