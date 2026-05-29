A Liga anunciou que Daniel Bragança foi o vencedor do melhor golo de maio, após uma votação dos adeptos. O médio do Sporting arrecadou o prémio graças ao golo apontado na receção ao V. Guimarães, na 32.ª jornada do campeonato.

O lance nasceu ainda perto da linha de meio-campo e destacou-se pela construção coletiva da equipa leonina: seis toques de primeira, quatro deles sem a bola tocar no relvado, até à finalização de Bragança, com um chapéu por cima de Charles.

O golo do médio leonino superou na votação final a concorrência do companheiro Trincão, além de remates de Roni, do AVS, Gorby, do Sp. Braga, Fukui, do Arouca, e Peixinho, do Estoril Praia.

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