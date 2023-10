O Sporting está a vencer o Boavista, no Estádio do Bessa, graças a um golo de Geny Catamo, no jogo que encerra a 9.ª jornada da Liga.

Um lance construído ao primeiro toque, ao minuto 37, com Pedro Gonçalves a picar para Morita para o japonês dominar na área e tocar para Matheus Reis que, por sua vez, cruza da esquerda, de primeira, para o segundo poste onde surgiu o internacional moçambicano a finalizar, também de primeira.

