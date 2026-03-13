Liga
Há 1h e 24min
VÍDEO: Liga distingue golaço de Geny como o melhor do mês de fevereiro
Moçambicano contribuiu para a vitória do Sporting sobre o Moreirense (3-0)
DIM
Moçambicano contribuiu para a vitória do Sporting sobre o Moreirense (3-0)
DIM
Geny Catamo arrecadou o prémio de «Golo do Mês» da Liga, no mês de fevereiro, pela votação dos adeptos.
O lance em questão aconteceu na 23.ª jornada da prova, com a deslocação do Sporting a Moreira de Cónegos. Aos 56 minutos, o moçambicano executou o seu movimento habitual, de fora para dentro, e rematou de fora da área para o fundo da baliza, num remate fantástico e sem qualquer hipótese para o guarda-redes.
Na discussão pelo prémio estavam ainda os golos de Luis Suárez (Sporting), Rodrigo Zalazar (Sp. Braga), Diogo Travassos (Moreirense), Rodri Alonso (Moreirense) e Rafa (Benfica).
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS