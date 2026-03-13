Geny Catamo arrecadou o prémio de «Golo do Mês» da Liga, no mês de fevereiro, pela votação dos adeptos.

O lance em questão aconteceu na 23.ª jornada da prova, com a deslocação do Sporting a Moreira de Cónegos. Aos 56 minutos, o moçambicano executou o seu movimento habitual, de fora para dentro, e rematou de fora da área para o fundo da baliza, num remate fantástico e sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Na discussão pelo prémio estavam ainda os golos de Luis Suárez (Sporting), Rodrigo Zalazar (Sp. Braga), Diogo Travassos (Moreirense), Rodri Alonso (Moreirense) e Rafa (Benfica).