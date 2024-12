Algumas semanas após ter colocado um ponto final na carreira de jogador, Nani foi devidamente homenageado no Estádio José Alvalade, minutos antes do arranque do dérbi entre Sporting e Benfica.

O antigo internacional português foi ovacionado pelos adeptos e posteriormente recebeu um quadro com uma fotografia e um troféu simbólico, entregue pelo presidente dos leões, Frederico Varandas.

Veja aqui a homenagem a Nani em Alvalade: