Nuno Santos completou a reviravolta a favor do Sporting diante do Estrela da Amadora, antes do intervalo (41m).

Depois de uma grande jogada, Trincão rematou e Bruno Brígido defendeu a bola para o lado. Com tempo e espaço, Nuno Santos surgiu para a recarga.

