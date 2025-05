Viktor Gyökeres voltou a colocar o seu nome na lista de marcadores e contribuiu com um golo para a vitória do Sporting por 2-0 sobre o V. Guimarães, que confirmou o bicampeonato dos leões.

Após o apito final do árbitro, a festa começou no relvado e entre festejos, as imagens captaram um abraço emotivo entre o sueco e Rui Borges, com um «obrigado» pelo meio.