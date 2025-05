O plantel do Sporting juntou-se no balneário do Estádio José Alvalade e cantou, em uníssono, o célebre «Mundo Sabe Que», num momento arrepiante, após o triunfo sobre o V. Guimarães por 2-0, na última jornada da Liga.

Esta vitória carimbou a conquista do bicampeonato por parte da formação leonina, que terminou esta edição com mais dois pontos do que o Benfica.

Assista aqui ao momento: