O Sporting recebeu e venceu o Estoril por 5-1, em Alvalade, esta sexta-feira, em jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa.

Edwards bisou (21m, 45+2m) na primeira parte e, na segunda, um remate de Nuno Santos desviado por Pedro Álvaro ditou o 3-0 (51m) – a Liga atribuiu o golo como autogolo do jogador do Estoril – e Pedro Gonçalves (69m) e Francisco Trincão (78m) elevaram para 5-0. O Estoril reduziu por Cassiano (82m).

Com este resultado, o Sporting soma a terceira vitória seguida na I Liga e mantém a liderança, com 40 pontos. O Estoril mantém os 17 pontos e está no 9.º lugar, mas agora à condição, à espera dos outros jogos da jornada.