O Sporting recebeu e goleou o Estrela da Amadora, por 5-1, num jogo em que Viktor Gyökeres esteve (mais uma vez) em grande destaque.

Momentos antes do apito inicial, os adeptos receberam Ruben Amorim com uma ovação, horas depois do Manchester United confirmar a contratação do técnico leonino. Quanto ao jogo, o internacional sueco assinou o primeiro «poker» ao serviço dos leões e Maxi Araújo fechou as contas do jogo, já dentro dos últimos minutos do encontro. Rodrigo Pinho marcou o único golo do Estrela da Amadora

Este resultado faz com que o Sporting mantenha a invencibilidade e a liderança do campeonato, com dez vitórias em dez jogos.

Veja aqui o resumo do jogo entre Sporting e Estrela da Amadora: