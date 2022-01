O Sp. Braga foi a Alvalade vencer o Sporting por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da Liga.

Os leões colocaram-se na frente aos 24 minutos, através de um golo de Pote. Os minhotos responderam já no segundo tempo, com Galeno a restabelecer a igualdade após a cobrança de um penálti que o próprio sofreu.

Já em tempo de compensação, aos 97 minutos, Jean Gorby aplicou um remate de fora da área e deu a vitória à equipa nortenha.

Com esta derrota, o Sporting pode ficar a seis pontos do FC Porto, caso os dragões vençam este domingo o Famalicão. Já o Sp. Braga, segue no quarto posto; a nove pontos do Benfica, terceiro classificado.

Veja o resumo do Sporting-Sp. Braga: