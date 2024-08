O Sporting recebeu e venceu o Rio Ave por 3-1, esta sexta-feira, no jogo inaugural da Liga 2024/2025.

Pedro Gonçalves bisou na primeira parte, com golos aos seis e 26 minutos. Gyökeres fez o terceiro golo dos leões, já na segunda parte, ao minuto 63.

A fechar o jogo, no único remate do Rio Ave à baliza do Sporting, Clayton reduziu em cima do minuto 90.

O resumo do Sporting-Rio Ave: