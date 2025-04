O Sporting venceu o Santa Clara por 1-0, este sábado, no Estádio de São Miguel, em jogo da 29.ª jornada da Liga.

Um golo de Geny Catamo, aos 50 minutos, a passe de Francisco Trincão, valeu os três pontos aos verde e brancos.

A equipa treinada por Rui Borges, que teve ainda um golo anulado a Diomande (fora de jogo por 13 centímetros), dorme este sábado na liderança, com 69 pontos, mais um do que o Benfica, que no domingo recebe o Arouca. O Santa Clara mantém-se com 46 pontos e é mesmo ultrapassado pelo Vitória, que tem 48 e venceu o Gil Vicente na sexta-feira. Os açorianos ocupam agora o 6.º lugar.