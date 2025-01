O Sporting venceu por 2-0 na receção ao Nacional da Madeira, este sábado, em jogo da 19.ª jornada da Liga.

Francisco Trincão desbloqueou a partida com um golaço aos 45+1 minutos e João Simões selou o resultado em cima dos 90, estreando-se a marcar pela equipa principal.

Os leões aproveitam a derrota do Benfica e reforçam a liderança, agora com 47 pontos, mais seis do que os encarnados, em segundo, à condição. O Nacional é 14.º classificado, com 19 pontos.

