Graças a um golo de Eduardo Quaresma nos descontos, o Sporting venceu na receção ao Gil Vicente (2-1), na 32.ª jornada da Liga.

Aos 26 minutos, Félix Correia adiantou os barcelenses, de penálti. Já na segunda parte, Maxi Aráujo (81m) empatou e Quaresma deu os três pontos ao Sporting com um remate colocado aos 90+3.

O Sporting segue na liderança do campeonato, com 78 pontos, os mesmos do Benfica. O Gil Vicente é 14.º, com 32.