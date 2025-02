O Sporting voltou a tropeçar na Liga este domingo na visita à Vila das Aves (2-2) e permitiu a «colagem? do Benfica no topo da classificação, mantendo a liderança, mas agora com os mesmos 53 pontos do que os rivais.

A equipa de Rui Borges até entrou bem no jogo e chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Diomande (11m) e Gyokeres.

No entanto, já na segunda parte, a equipa de Alvalade voltou a quebrar e permitiu o empate, com o AVS a reduzir a diferença num penálti convertido por Zé Luís (71m) e um golo de Gustavo Mendonça (90+7m), já depois de Diomande ter voltado a ser expulso.

