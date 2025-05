Benfica e Sporting empataram a um golo na 33.ª e penúltima jornada da Liga, no Estádio da Luz. Na tarde deste sábado, Gyökeres assistiu Trincão para o 1-0, ao quarto minuto. Antes do intervalo, João Pinheiro anulou um golo aos leões.

A reação das águias apenas foi efetivada aos 63 minutos, quando Aktürkoglu restabeleceu a igualdade, após um tremendo trabalho a solo de Pavlidis. Apesar do domínio do Benfica, houve pólvora seca e muita ansiedade para consumar a reviravolta.

Assim, Sporting e Benfica seguem no topo da tabela, com 79 pontos, mas os leões estão em vantagem no confronto direto.

Na última jornada, os leões recebem o Vitória de Guimarães (5.º), enquanto o Benfica visita o Sp. Braga (4.º).