O Sporting recebeu e venceu o Marítimo por 2-1, na noite deste sábado, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa.

O Marítimo adiantou-se no marcador com um golo de Vítor Costa, aos dez minutos.

A vantagem dos madeirenses manteve-se até bem perto do fim, mas um autogolo de Matheus Costa, aos 85 minutos, empatou um jogo que acabou decidido com um golo de Sebastián Coates, no terceiro de sete minutos de compensação.

Foi já nos instantes finais do jogo que o Marítimo marcou por Riascos, num lance em que o árbitro assistente já tinha levantado a bandeira a indicar falta sobre Nuno Santos. Porém, o árbitro Tiago Martins apontou para o centro do terreno, dando o 2-2 no marcador. A confusão instalou-se entre jogadores das duas equipas, Adán foi expulso depois de um diálogo com o árbitro e este acabou por ir ao ecrã, anulando o empate, mas mantendo a expulsão do guardião. O avançado, Paulinho, acabou na baliza dos leões.

O resumo do Sporting-Marítimo: