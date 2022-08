O Sporting inaugurou o marcador em Braga aos nove minutos de jogo, no duelo da primeira jornada da I Liga, por Pedro Gonçalves.

Pedro Porro foi solicitado na profundidade por Matheus Nunes e, na direita, colocou rasteiro na área para Pedro Gonçalves encostar com um remate de baixo para cima, já com Matheus fora do alcance.

O golo de Pedro Gonçalves: