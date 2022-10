O Sporting dobrou a diferença no marcador ante o Casa Pia aos 65 minutos, com o 3-1 apontado por Pedro Gonçalves, de penálti, no duelo da 10.ª jornada da I Liga.

Os leões, que perdiam aos 57 minutos, não só deram a volta ao marcador, como conseguiram uma diferença de dois golos a favor em oito minutos.

O golo de Pedro Gonçalves: