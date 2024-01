O Sporting fez o 4-0 ante o Estoril por Pedro Gonçalves, aos 69 minutos do jogo da 16.ª jornada da I Liga.

Num lance em que ficou em dois para dois, com Gyökeres no apoio, Pedro Gonçalves foi até ao fim e acabou por optar pelo remate. A bola foi colocadíssima, ainda bateu no poste e acabou por entrar.

O golo de Pedro Gonçalves: